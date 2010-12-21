Подружжя отруїлося чадним газом
10:35, 21 грудня 2010Крым
0 0
Ознак пожежі в оселі не було
Подружжя загинуло в результаті отруєння чадним газом, витік якого, ймовірно, стався через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Тіла 69-річного чоловіка і 70-річної жінки були виявлені 20 грудня в будинку, що їм належить, в селі Островське Первомайського району.
Ознак пожежі в оселі не було.
Нагадаємо, троє чоловіків загинули від отруєння чадним газом 19 грудня в Сімферопольському районі Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter