Подружжя отруїлося чадним газом

Подружжя загинуло в результаті отруєння чадним газом, витік якого, ймовірно, стався через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Тіла 69-річного чоловіка і 70-річної жінки були виявлені 20 грудня в будинку, що їм належить, в селі Островське Первомайського району.

Ознак пожежі в оселі не було.

Нагадаємо, троє чоловіків загинули від отруєння чадним газом 19 грудня в Сімферопольському районі Криму.