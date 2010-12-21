Грач оскаржив виключення з КПУ

Депутат Верховної Ради України Леонід ГРАЧ просить центральну контрольну комісію Комуністичної партії переглянути рішення президії партії про його виключення з лав політсили, йдеться в апеляції, направленій у ЦКК.

«Виключення мене з партії вважаю необгрунтованим, таким, що суперечить статуту КПУ, прийнятим на догоду Партії регіонів, яка поставила за мету розгромити республіканську партійну організацію як активну політичну силу в Криму», - заявив ГРАЧ.

Президія центрального комітету Компартії 16 грудня виключила ГРАЧА з партії і з фракції КПУ та розпустила кримський реском. Такі рішення стали реакцією на позачерговий пленум рескому, який обрав 14 грудня головою комітету партії в Криму ГРАЧА, котрого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».