3 учасників мітингу пам`яті загиблого фана притягнуто до відповідальності

Трьох учасників несанкціонованої ходи, яку близько 40 молодих людей намагалася провести 19 грудня у Сімферополі на знак солідарності з російськими футбольними уболівальниками і в пам`ять одного з них - Єгора Свірідова, який загинув у Москві, притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

Свірідов був застрелений на початку грудня в бійці, що сталася між групою вболівальників "Спартаку" і уродженцями Північного Кавказу, один з яких стріляв в молодого чоловіка з травматичного пістолета. Він був затриманий і звинувачується за статтею "вбивство". Слідство відпустило інших учасників бійки, і це викликало акції протесту(фото).

За даними міліції, група активістів вишикувалася у колону і рухалася по тротуару. У руках вони тримали два плакати з тканини чорного кольору з написами: «У пам`ять Єгора Свірідова» і «Ні вуличному беззаконню!», а також вигукували: «Поки ми єдині, ми непереможні!» і «Один за всіх і всі за одного!».

«Заявка на проведення акції в сімферопольський міськвиконком не подавалася. Тобто, захід був несанкціонованим, а отже - незаконним... Протягом п`яти хвилин неправомірні дії громадян були припинені працівниками міліції, затримано 14 осіб, з них 7 неповнолітніх», - йдеться у прес-релізі.

Як пояснили затримані, вони хотіли взяти участь у ході, про час і місце збору довідалися з Інтернету.

«До адміністративної відповідальності притягнуто трьох осіб за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличної ходи і демонстрацій, а також за розпивання спиртних напоїв у громадському місці», - сказано у повідомленні.