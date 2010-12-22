Суд розпочав санацію в будуправлінні Чорноморського флоту

Господарський суд Севастополя 21 грудня прийняв рішення розпочати процедуру санації в будівельному управлінні Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомила севастопольська регіональна телерадіокомпанія.

Підприємство заборгувало кредиторам, соціальним фондам і своїм працівникам суму близько 40 млн. грн., а також майже 400 тис. грн. - обслуговуючим організаціям, тобто, енергетикам, комунальникам.

Судові заходи спрямовані на задоволення вимоги кредиторів за рахунок майна або інших активів підприємства, уникнути процедури банкрутства, тобто, на оздоровлення і відновлення платоспроможності підприємства, провадження про банкрутство якого - за позовом Фонду соцстрахування України та інших кредиторів - було розпочате в серпні цього року. На балансі управління кілька недобудованих багатоповерхових будинків. Рахунки підприємства зараз заарештовані.

Керівник санацією підприємства Атік ДРОГАЙЦЕВ в інтерв`ю телерадіокомпанії зазначив, що активи підприємства - будівлі, споруди, земельні ділянки - «є власністю держави Україна, котрі відповідно до міжурядових угод передані в оренду». Тому, за його словами, «розглядати ці активи як такі, що можна продати, обміняти, реалізувати тощо неможливо».

Також, за інформацією керівника санацією, із 800 працівників, які на сьогодні числяться на підприємстві, планується залишити тільки 200, оскільки немає роботи.

За інформацією ТРК, господарський спір з приводу повернення боргів кредиторам виникає на тлі правопорушень, скоєних посадовцями будівельного управління.

«У листопаді цього року порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати обов`язкових страхових платежів на рахунок Пенсійного фонду України стосовно посадовців Будівельного управління ЧФ РФ. Справа розслідується», - сказав днями перший заступник прокурора Севастополя Віктор ГАЛЮК.