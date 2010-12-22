Крим отримав стратегію-2020

Верховна рада Криму затвердила розроблену Радою міністром автономії стратегію економічного і соціального розвитку регіону на 2011-2020 роки.

За прийняття документа, який направлений на підвищення конкурентноспроможності Криму серед країн Причорномор`я, проголосували одностайно 85 депутатів, що брали участь в засіданні парламенту в середу. Всього у ВР Криму 100 депутатів.

Стратегічними напрямами розвитку Криму місцева влада з врахуванням регіональної специфіки визначила реформування курортно-туристичного сектора, розвиток транспортного потенціалу, формування агросектору XXI століття, модернізацію промисловості.

Стратегія розрахована на три етапи: у 2011-2013 роках акцент буде зроблений на подоланні кризисних тенденцій, в 2014-2016 роках передбачається перехід від екстенсивного до інтенсивного типу економіки, в 2017-2020 - поступове наближення макроекономічних показників регіону до показників економіки розвинених країн.

Міністерство економіки Криму очікує до 2020 року збільшення валового регіонального продукту автономної республіки в 1,8 разу в порівнянні з 2010, інвестицій в основний капітал - в 3,8 разу, заробітної плати найнятих робітників - у 1,8 разу.

Стратегія була розроблена урядом Криму разом із Інститутом стратегічних досліджень при президентові України на виконання доручення глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.