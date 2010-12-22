Севастополь дав землю під сучасний футбольний стадіон

Депутати Севастопольської міськради на пленарному засіданні позачергової сесії ухвалили рішення про відведення строком на 25 років земельної ділянки під будівництво сучасного футбольного стадіону на місці нині існуючого стадіону «Севастопольського морського заводу».

Землевідведення виділено ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Севморзавод», який, як планується, залучить для будівництва стадіону інвестора в особі групи компаній «Смарт холдинг», головного спонсора ФК «Севастополь».

Голова севастопольської міської держадміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ, відповідаючи після сесії на питання журналістів, чи не піде потім земля громади інвестору, пояснив: «Це підприємство (ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Севморзавод», раніше викуплене містом) на 100% знаходиться в комунальній власності, це наше, громади Севастополя, підприємство. За всіма договорами, які прописані, воно залишається у комунальній власності, незалежно від тих вкладень, які будуть зроблені по стадіону».

«Футбол сьогодні - справа суто витратна, тому, природно, передаватимемо в оренду (очевидно, мається на увазі передавати в оренду новозбудований стадіон місцевому футбольному клубу) за символічні гроші... Нам було дуже важливо зараз розв`язати цю проблему у зв`язку з тим, що в березні наступного року почнеться друге коло Чемпіонату України з футболу, наша команда знаходиться на передостанньому місці. Дуже хотілося б залишитися у Вищій лізі, і перше, що для цього потрібно зробити, це потрібно мати свій стадіон», - додав губернатор.

Цього понеділка САРАТОВ, анонсуючи на підсумковій за 2010 рік прес-конференції майбутню позачергову сесію міськради, зазначав, що стадіон на 6 тисяч місць планується побудувати вже до березня. За його твердженням, проектна документація і гроші на будівництво є.

На сьогодні футбольний клуб «Севастополь» свої «домашні» матчі грає у Сімферополі.