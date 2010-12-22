Азарова просять передбачити 87 млн. грн. на репатріантів в бюджеті-2011

Верховна рада Криму просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голову Верховної ради Володимира ЛИТВИНА і керівника Кабінету міністрів Миколу АЗАРОВА збільшити обсяг фінансування заходів, пов`язаних із поверненням і облаштуванням депортованих, з 23,3 млн. грн. до 87 млн. грн. в 2011 році.

За даними кримських депутатів, у проекті держбюджету країни наступного року, представленому для розгляду у ВР, за статтею "Розселення і облаштування кримських татар і осіб інших національностей, депортованих з території України", пропонується виділити 23,3 млн. грн. замість необхідних 131,7 млн. грн.

"Таке різке скорочення обсягів фінансування не дозволить ввести в експлуатацію ряд об`єктів високого рівня будівельної готовності, значно погіршить соціально-економічне становище репатріантів і негативно позначиться на суспільно-політичній ситуації в Автономній республіці Крим", - говориться у зверненні до президента, спікера і прем`єр-міністра України, яке на засіданні кримського парламенту в середу підтримали 72 депутати із 74, які брали участь в голосуванні. Всього у ВР Криму 100 депутатів.

Кримські парламентарії просять передбачити в головному фінансовому документі України на розселення і облаштування репатріантів не менш як 87 млн. грн., вважаючи, що це "істотно підвищить авторитет держави і дозволить вирішити питання повернення і соціально-культурного розвитку депортованих громадян, їхньої адаптації та інтеграції в українське суспільство".

За ці гроші можна буде ввести в експлуатацію до 10 тис. кв. метрів житла, більш як 60 км ліній електропередач, понад 40 км мереж газопостачання, близько 30 км водопровідних мереж, відкрити фельдшерсько-акушерський пункт та інші об`єкти життєзабезпечення в місцях компактного проживання репатріантів.

У Криму проживає, за різними даними, від 265 до 280 тисяч кримських татар. Ще близько 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.

ЯНУКОВИЧ у травні доручив Кабміну прискорити вживання заходів щодо затвердження програми облаштування татар та інших депортованих, які повернулися або повертаються для проживання до України, їхньої адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року. Програма поки що не затверджена.