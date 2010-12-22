Спікер Криму: на автівці класом нижче, ніж BMW, їздити не буду

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ пояснює необхідність придбання двох автобусів для кримського парламенту його представницькою функцією.

«У Верховної ради є свої функції, ми повинні їх виконувати і виконувати якісно. Це наша робота. Для когось верстат є його засобом виробництва, у Верховній раді - представницькі функції», - сказав кримський спікер журналістам у Сімферополі, коментуючи актуальність таких покупок в умовах кризи і заклику керівництва України до економії коштів.

Він сказав, що влітку зустрічав делегації на своїй особистій машині. «Я не думаю, що це прикрашає автономію», - сказав керівник парламенту Криму.

За словами КОНСТАНТИНОВА, автобуси використовуватимуться для зустрічі делегацій, перевезення журналістів, а також доставки членів комісій парламенту на виїзні наради в регіонах півострова.

«Ці покупки здійснювалися відповідно до планів і затвердженого бюджету на цей рік... Там два автобуси: один мінівен на 8 місць, один - трохи більше, на 24 місця», - сказав спікер.

За його словами, мінівен марки «Тойота» возитиме журналістів. «Якщо ви думаєте, що я на нього пересяду... Я вже давно її «проїхав», цю машину, і, слава Богу, (на автомобілі) нижче класом, ніж БМВ, їздити не буду», - сказав КОНСТАНТИНОВ, який до обрання керівником парламенту керував великою будівельною компанією.

За даними ЗМІ, покупка транспорту обійшлася у 862 тис. грн.