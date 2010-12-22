Спікер Криму: на автівці класом нижче, ніж BMW, їздити не буду
Навіщо Раді новий транспорт?
Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ пояснює необхідність придбання двох автобусів для кримського парламенту його представницькою функцією.
«У Верховної ради є свої функції, ми повинні їх виконувати і виконувати якісно. Це наша робота. Для когось верстат є його засобом виробництва, у Верховній раді - представницькі функції», - сказав кримський спікер журналістам у Сімферополі, коментуючи актуальність таких покупок в умовах кризи і заклику керівництва України до економії коштів.
Він сказав, що влітку зустрічав делегації на своїй особистій машині. «Я не думаю, що це прикрашає автономію», - сказав керівник парламенту Криму.
За словами КОНСТАНТИНОВА, автобуси використовуватимуться для зустрічі делегацій, перевезення журналістів, а також доставки членів комісій парламенту на виїзні наради в регіонах півострова.
«Ці покупки здійснювалися відповідно до планів і затвердженого бюджету на цей рік... Там два автобуси: один мінівен на 8 місць, один - трохи більше, на 24 місця», - сказав спікер.
За його словами, мінівен марки «Тойота» возитиме журналістів. «Якщо ви думаєте, що я на нього пересяду... Я вже давно її «проїхав», цю машину, і, слава Богу, (на автомобілі) нижче класом, ніж БМВ, їздити не буду», - сказав КОНСТАНТИНОВ, який до обрання керівником парламенту керував великою будівельною компанією.
За даними ЗМІ, покупка транспорту обійшлася у 862 тис. грн.