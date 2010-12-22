Рада Криму хоче мати право законодавчої ініціативи

Верховна рада Криму звертається до Верховної ради України з проханням внести зміни до статті 93 Конституції країни і надати їй право законодавчої ініціативи в українському парламенті.

За ухвалення такого звернення проголосували одностайно 74 депутати, які взяли участь в роботі сесії в середу. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

Депутати відзначають, що Автономна республіка Крим має особливий конституційно-правовий статус.

Про правовий статус автономії, що відрізняє її від областей, свідчать основні повноваження республіки, закріплені в розділі Х Конституції України і главі 5 розділу II Конституції Криму.

«Статтею 137 Конституції України визначені питання, за якими Автономна Республіка Крим володіє правом нормативного регулювання. Проте, при ухваленні законів України повноваження Криму часто не враховуються, що є порушенням гарантій автономії, передбачених статтею 3 Конституції автономії», - говориться у зверненні.

Депутати також відзначають, що політика децентралізації влади, яка проводиться в даний час президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, «передбачає значне збільшення прав і повноважень місцевих органів влади».