Парламент Криму ухвалив відзначати річницю Переяславської ради
16:48, 22 грудня 2010Крым
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Міністерство розробить тематичний план
|Сергій Цеков
За таке рішення проголосували 74 з 77 депутатів, що брали участь у засіданні кримського парламенту в середу. Всього у ВР Криму 100 депутатів.
Автори постанови, серед яких лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ, називають Переяславську раду «видатною подією в історії народу України».
Депутати вважають за необхідне виділяти кошти з республіканського і місцевого бюджетів на урочистості з цього приводу.
Кримський парламент доручив Міністерству освіти і науки автономії розробити план тематичних заходів для шкіл і вишів, присвячених історії Переяславської ради.
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