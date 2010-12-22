Крим затвердив програму підвищення престижу праці вчителя
17:54, 22 грудня 2010Крым
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Фінансування - 28 млн. грн. на 5 років
Верховна рада Криму ухвалила республіканську програму підвищення престижу праці вчителя на 2011-2015 роки, яка передбачає оновлення кадрового потенціалу працівників освіти, залучення на педагогічну роботу молоді, створення і виконання пакету соціальних стандартів для вчителів.
За прийняття документа одностайно проголосували 78 депутатів, які брали участь у засіданні кримського парламенту.
На фінансування програми планується виділити впродовж п`яти років майже 28 млн. грн.
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