Крим розраховує отримати 2 млрд. грн. держінвестицій в 2011

Раду міністрів Криму розраховує залучити 2 млрд. грн. державних інвестицій в 2011 році, повідомив перший віце-прем`єр кримського уряду Павло БУРЛАКОВ журналістам в Сімферополі.

«У проекті бюджету, який проголосований в першому читанні і виноситься на друге, для Криму передбачено прямих державних інвестицій - через фонд соціально-економічного розвитку - 900 мільйонів гривень. Я думаю, що по всіх інших програмам - це і енергозбереження, і житлово-комунальне господарство, і охорона здоров`я, «Питна вода» тощо - ми в цілому залучимо, сподіваюся, серйозну суму: близько 2 мільярдів», - сказав заступник глави Радміну.

За словами БУРЛАКОВА, цього року до Криму надійшло 500 млн. грн. прямих держінвестицій, в цілому, за різними програмами - 1,3 млрд. грн.