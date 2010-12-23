Суд залишив Криму буни санаторію

Вищий адміністративний суд України скасував попередні рішення судів, які визнавали за незаконну прийняту в 2006 році постанову Верховної ради Криму у частині включення до складу республіканського майна берегоукріплювальних і протизсувних споруд в Ялті, що перебували у користуванні військового санаторію, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Касаційна інстанція, погодившись з доказами наглядового відомства, відмовила товариству з обмеженою відповідальністю у претензіях на берегоукріплювальні і протизсувні споруди, які згідно із законом не підлягають приватизації», - йдеться в прес-релізі.

Судові розгляди тривали кілька років. Окружний адміністративний суд Криму підтримав комерсантів, прокуратура звернулася до Севастопольського апеляційного адмінсуду, проте він також визнав за законні претензії ТОВ на споруди в Ялті.