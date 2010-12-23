У Севастополі може з'явитися російська консульська контора

Питання відкриття в Севастополі відділення генерального консульства Росії у Сімферополі розглядається на міждержавному рівні, заявив генконсул Володимир АНДРЄЄВ в інтерв`ю севастопольському телеканалу НТС.

За його словами, створення такої консульської контори відповідає завданням та інтересам не тільки російських громадян, але й севастопольців. Зараз ситуація змушує їх їхати за консультаціями до Сімферополя.

За інформацією АНДРЄЄВА, на даний момент щочетверга співробітники генконсульства РФ приїжджають до Севастополя. «Мої співробітники працюють, до речі, не тільки з моряками, багато хто з яких є російськими громадянами, а й з багатьма севастопольцями, які по четвергах можуть прийти за консультаціями, питаннями для того, щоб вони не їхали, зокрема, сюди, до Сімферополя», - сказав дипломат.