Кабмін схвалив концепцію держекопрограми розвитку Криму

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової екологічної програми розвитку Криму на 2011-2015 роки.

Уряд доручив Міністерству екології та природних ресурсів разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Радою міністрів Криму підготувати і подати йому проект програми у двомісячний строк.

Концепцією передбачається стабілізація та поліпшення екологічного стану території Криму шляхом визначення і виконання нормативів екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи природокористування.

На першому етапі (2011-2012 роки) планується впровадження і прийняття нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища Криму, а також здійснення підготовки пріоритетних інвестиційних природоохоронних проектів та бізнес-планів із впровадження екологічно чистого виробництва та найкращої сільськогосподарської практики з метою проведення першочергових природоохоронних заходів, спрямованих на розв’язання нагальних екологічних проблем Криму.

На другому етапі (2013-2015 роки) передбачається реалізація ряду інвестиційних проектів і впровадження бізнес-планів з реалізації проектів екологічно чистого виробництва та удосконалення сільськогосподарської практики, а також здійснення інших заходів програми, спрямованих на покращення якості очищення стічних вод, утилізації та вивезення небезпечних хімічних речовин, управління відходами тощо.

Виконання програми дасть змогу поліпшити екологічну ситуацію в Криму, зокрема, знизити обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспортних засобів до 87,5 тис. тонн (у 2009 році - 111 тис. тонн); поліпшити екологічний стан водних ресурсів Криму за рахунок зменшення обсягу скидів недостатньо очищених стічних вод на 45%; повністю знешкодити непридатні для використання хімічні засоби захисту рослин.