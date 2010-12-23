ЧФ РФ має бути одним з чинників розвитку Севастополя - генконсул

Присутність Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі має бути одним з провідних чинників розвитку соціально-економічної структури міста, розв’язання його соціально-економічних завдань, заявив генеральний консул РФ у Сімферополі Володимир АНДРЕЄВ в інтерв`ю севастопольському телеканалу НТС.

Росія і Україна у квітні підписали угоду, якою продовжили перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з можливістю подальшої пролонгації дії угоди на п`ятирічні періоди за взаємною згодою сторін.

«Подовжена присутність Чорноморського флоту РФ - це, природно, не тільки розв’язання якихось військових питань, але це має також передбачати - я не сумніваюся, передбачатиме – розв’язання цілого набору пов`язаних з цим соціально-економічних питань у Севастополі. Тому що ЧФ РФ - в цьому місті, і його функціонування не може не бути пов`язано з функціонуванням міста на абсолютно різних рівнях: школи, інші соціальні питання. Присутність ЧФ РФ має виконувати провідну роль, одну з провідних ролей», - сказав дипломат.

АНДРЕЄВ висловив упевненість у тому, що «на це спрямовуватиметься все більше коштів».