У кожної п'ятої дитини в Україні немає тата або мами

Україна ініціюватиме прийняття нової загальноєвропейської програми «Європа проти насильства щодо дітей», сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК під час парламентських слухань на тему «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні».

В травні-листопаді 2011 року Україна головуватиме в комітеті міністрів Ради Європи і саме там виступить з відповідною ініціативою.

ТАБАЧНИК також зазначив, що наприкінці січня 2011 року Україна має звітувати перед комітетом ООН з прав людини.

Він наголосив, що в Україні «незважаючи на зростання видатків на соціальну підтримку сімей з дітьми, розмір цієї допомоги не є достатнім». «Вкрай необхідний перегляд методики розрахунку прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту для визначення розміру державних соціальних гарантій», - сказав міністр.

ТАБАЧНИК наголосив на необхідності удосконалення механізму призначення адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Він повідомив, що на сьогодні в Україні понад 2 млн. родин не повні. За словами міністра, майже кожна п’ята дитина проживає саме в такій сім’ї. ТАБАЧНИК заявив, що 93,5% дітей в неповних сім’ях не мають батька, 3% - матері, решта - без обох батьків.

Міністр також зазначив, що 169 тисяч дітей проживають в неблагополучних сім’ях.