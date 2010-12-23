Рада виключила підприємство "Веселівське" зі складу "Масандри"

Верховна Рада України виключила зі складу національного виробничо-аграрного об`єднання “Масандра” (Крим) держпідприємство ”Веселівське”.

Парламент в четвер ухвалив в цілому закон “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об`єднання “Масандра”. "За" проголосував 261 депутат з 279 зареєстрованих в сесійній залі.

У пояснювальній записці вказано, що на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 6 січня 2010 року Міністерством аграрної політики України державне підприємство “Веселівське” реорганізовано шляхом приєднання до держпідприємства “Морське”.

У єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України держпідприємство “Веселівське” ліквідовано.