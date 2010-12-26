Український корвет повернувся до Севастополя після операції НАТО

Корвет Військово-морських сил України «Тернопіль» повернувся в суботу до Севастополя із Середземного моря, де з середини листопада виконував завдання в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля».

Екіпажем корвета під час патрулювань у визначених районах Середземного моря опитано близько 100 цивільних суден, пройдено 4800 морських миль.

Урочиста зустріч корабля відбулася на причалі бухти Куріна у Севастополі за участі членів військової ради флоту на чолі з командувачем ВМС України адміралом Віктором МАКСИМОВИМ, а також голови міськдержадміністрації Валерія САРАТОВА і голови севастопольської міськради Юрія ДОЙНІКОВА.

Дівчата у національних костюмах вручили командиру походу капітану 2 рангу Дмитру ЗІНЧЕНКУ хліб-сіль. Екіпажу вручили традиційне на флоті смажене порося.

Командувач ВМС під час мітингу на борту корабля подякував особовому складу за виконання службового обов’язку і розпорядився підготувати подання на заохочення кращих військовослужбовців.

«Цей похід мав величезне значення. Україна вкотре продемонструвала, що вона виконує свої міжнародні зобов’язання, є державою, яка піклується про стабільність і безпеку у районах Чорного і Середземного морів, яка підтверджує готовність боротися з тероризмом», - сказав журналістам начальник штабу - перший заступник командувача ВМС контр-адмірал Юрій ІЛ’ЇН.

Корвет відбув із Севастополя у Середземне море 7 листопада, а безпосередньо до виконання завдань в рамках операції НАТО «Активні зусилля» долучився в середині листопада. Антитерористична операція проводиться з 2001 року.