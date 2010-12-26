Міліціонер втратив роботу через блакитну ялинку
10:14, 26 грудня 2010Крым
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Скандал у Сімферополі
Співробітника міліції, який намагався в ніч на неділю викопати блакитну ялину в Сімферополі, звільнено з органів внутрішніх справ, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
Міліціонера було схоплено на місці злочину. Він намагався уникнути відповідальності, прикриваючись службовим посвідченням, і просив колег відпустити його. Затриманого було доставлено до чергової частини Київського райвідділу міліції Сімферополя.
«За дії, що дискредитують звання офіцера міліції, його звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього начальника усунено з посади», - йдеться у прес-релізі.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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