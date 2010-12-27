Мусульмани вважають підпал причиною пожежі в мечеті

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) вважає підпал причиною пожежів недобудованій мечеті в селі Мирне біля Сімферополя в ніч на 25 грудня і оцінює прямі збитки від вогню в 100 тисяч гривень.

«Свідчення місцевих жителів і характер пожежі дозволяють з високою часткою ймовірності стверджувати, що причиною пожежі, котра зруйнувала крівлю мечеті, яка зводилася, і яка частково пошкодила її стіни, є підпал - навмисне злочинне діяння, скоєне невстановленою особою або групою осіб», - йдеться в заяві муфтія Криму Еміралі АБЛАЄВА.

ДУМК вважає подію спробою дестабілізувати мікжнфессінальни мир на півострові і вимагає від правоохоронних органів знайти винуватців пожежі.

Нагадаємо, за даними міліції, недобудована будівля горіла на самовільно зайнятій земельній ділянці.