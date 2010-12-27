Експерти назвали Януковича найуспішнішим політиком року
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ став найуспішнішим політиком року за опитуванням експертів, яке провів фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва.
Найменш успішними політиками учасники дослідження вважають лідера партії “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і віце-прем’єр-міністра, лідера партії “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА.
Серед невдач України експерти виокремили згортання демократії, підписання харківських угод, а також монополізацію влади.
Крім того, експерти відзначили специфічні методи проведення реформ без урахування думок громадськості, а також відмову від мети - членства в НАТО та гальмування інтеграції до Євросоюзу.
Висловлюючи свої прогнози на 2011 рік, експерти акцентували увагу на таких основних тенденціях політичного життя України: подальша концентрація влади, зростання протестних настроїв населення, переслідування представників опозиції, обмеження основних прав і свобод та згортання демократії.
Експертне опитування проводилося 15-23 грудня. Усього методом анкетування було опитано 45 експертів.