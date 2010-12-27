У Криму цвіте алича, бузок і мигдаль

Бузок цвіте на Південному березі Криму й у Севастополі через теплу погоду, що встановилася в грудні, у Великій Ялті також цвітуть алича й мигдаль. Експерти не роблять песимістичних прогнозів на врожай 2011 року, оскільки цвітіння не носить масового характеру.

«На Південному березі, де спостерігається цвітіння, немає сильних насаджень, тож нічого страшного, а в Бахчисарайському районі, в степовій зоні Криму (зайнятими плодовими культурами) температура не так сильно спровокувала цвітіння», - сказала УНІАН Валентина ГОРІНА, старший науковий співробітник відділу південних плодових рослин Нікітського ботанічного саду.

За її словами, на півдні Криму цвітуть поодинокі дерева, при цьому на деяких відкрилося «відсотків десять квіток». «Звичайно, хорошого мало, що зацвіли рослини, вони ослабнуть... Якщо будуть морози, вони замерзнуть і обсиплються - плодів не буде», - сказала експерт.

Водночас ГОРІНА не дала прогнозу щодо врожаю плодових наступного року. «Буде видно пізніше, залежить від того, яким буде лютий, березень», - сказала вона.

Ганна РЕПЕЦЬКА, директор ботанічного саду Таврійського національного університету імені Вернадського (Сімферополь), зазначає, що високі температури в грудні для Криму не рідкість. «Ми звикли до того, що до середини грудня завжди тепло. Зараз дещо це тепло продовжилося», - сказала вона.

РЕПЕЦЬКА зазначає, що в ботсаду в Сімферополі ніяких аномальних цвітінь немає. «Цвітуть ті рослини, які повинні цвісти або пізньої осені, або ранньої весни. У нас цвіте жасмин, примули, жимолость. Тобто, в принципі, ніяких особливих наслідків не буде. Троянда ж не цвіте, бузок же не цвіте», - зазначила експерт.

Минулого тижня температура в Криму піднімалася до 20 градусів тепла.