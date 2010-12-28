2 дітей травмовані в аварії у Криму

Одна людина загинула, ще троє, зокрема двоє дітей, одержали травми унаслідок перекидання легкового автомобіля в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Аварія сталася вночі 28 грудня на дорозі Сімферополь-Ніколаєвка.

З невстановлених причин автомобіль «Деу», за кермом якого була молода жінка, виїхав на узбіччя дорогі і перекинувся.

Чоловік, що їхав у машині, загинув на місці аварії.

27-річна жінка-водій, 11-річний і 4-річний хлопчики-пасажири госпіталізовані у лікарню.