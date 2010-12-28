Крим отримав бюджет-2011

Верховна рада Криму прийняла бюджет автономної республіки на 2011 рік з доходами майже 4,2 млрд. гривень і витратами близько 4,6 млрд. грн.

За затвердження головного фінансового документа регіону проголосували 75 депутатів з 80 присутніх на позачерговій сесії у вівторок. Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

Об`єм трансфертів з держбюджету планується на рівні 2,5 млрд. грн., з них 900 млн. грн. - субвенція на соціально-економічний розвиток Криму. Податки і збори очікуються на рівні 1,4 млрд. грн.

Витратна частина кошторису прийнята із врахуванням позики в 400 млн. грн., яку регіон планує отримати на придбання машин для підприємства «Кримтролейбус» і реконструкцію його контактних мереж.

Крим хотів випустити облігації внутрішньої позики на цю суму ще в 2010 році, але отримав відмову від мінфіну України через рекомендації Міжнародного валютного фонду не нарощувати внутрішній борг держави.

«Механізм покриття позики - земельні аукціони і реалізація власності під інфраструктуру», - сказав журналістам перший віце-прем`єр Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ.

Нагадаємо, бюджет на 2010 рік парламент Криму прийняв навесні з доходами 3,1 млрд. грн. і витратами 3,6 млрд. грн.