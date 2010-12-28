Турист №5700000 виявився турком
17:10, 28 грудня 2010Крым
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Везунчик отримав відпочинок в Ялті
Міністерство курортів і туризму Криму вручило жителеві Стамбулу (Туреччина), який виявився 5,7-мільйонним туристом, що відвідав півострів цього року, сертифікат на семиденний відпочинок на двох персон по системі "все включено" в готелі на південному березі, повідомила прес-служба відомства.
Представники кримської влади зустріли туриста у вівторок в аеропорту Сімферополя.
Пощастило 40-річному чоловіку, який приїхав лікуватися в санаторії міста Саки.
Атілла ДОГАН планує відпочити в південнобережному готелі "Пальміра Палас" в березні 2011 року. "Серед 5 мільйонів 700 тисяч туристів саме мені пощастило отримати такий дарунок. Упевнений, моя дружина теж буде рада", - сказав він.
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