Турист №5700000 виявився турком

Міністерство курортів і туризму Криму вручило жителеві Стамбулу (Туреччина), який виявився 5,7-мільйонним туристом, що відвідав півострів цього року, сертифікат на семиденний відпочинок на двох персон по системі "все включено" в готелі на південному березі, повідомила прес-служба відомства.

Представники кримської влади зустріли туриста у вівторок в аеропорту Сімферополя.

Пощастило 40-річному чоловіку, який приїхав лікуватися в санаторії міста Саки.

Атілла ДОГАН планує відпочити в південнобережному готелі "Пальміра Палас" в березні 2011 року. "Серед 5 мільйонів 700 тисяч туристів саме мені пощастило отримати такий дарунок. Упевнений, моя дружина теж буде рада", - сказав він.