Ялта чекає 11 тисяч відпочиваючих в період новорічних і різдвяних свят

Ялта в період новорічних і різдвяних свят чекає 11 тисяч відпочиваючих, з яких близько 6 тисяч відпочиватимуть організовано, тобто житимуть в оздоровницях, повідомила прес-служба мерії.

Напередодні 2011 року порівняно з минулим роком очікується приріст кількості відпочиваючих на 10%. У цілому ж за курортний сезон-2010 Ялту відвідало на 5,3% більше відпочиваючих, ніж у 2009 році.

«Багато хто вважає, що за показниками заповнюваності курорту на Новий рік можна судити про показники майбутнього курортного сезону. Не можна точно підрахувати кількість туристів, які приїдуть в приватному порядку, але у нас є непрямі методи визначення, за якими очікується не менш як 5 тисяч гостей», - сказав мер Ялти Олексій БОЯРЧУК.

За його словами, місто приваблює туристів природою і гарною погодою, а також «масою заходів», які відбудуться на набережній.

На свята працюватимуть 80 із 142 оздоровниць Великої Ялти.