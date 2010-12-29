Москва більше не фінансуватиме свій дім у Севастополі

Уряд столиці Росії більше не фінансуватиме культурно-діловий центр «Дім Москви в Севастополі», повідомив на прес-конференції генеральний директор КДЦ «Дім Москви в Севастополі», депутат міськради Севастополя Володимир СТРУЧКОВ.

«З приходом нового керівництва Москви більше уваги, більше вимог спрямоване до економічної складової діяльності всіх підрозділів уряду Москви. Тому сьогодні чекати якихось додаткових дотацій, якихось коштів на проведення тих чи інших заходів не доводиться. І перед нами стоїть чітке завдання працювати на кошти, які ми самі зможемо заробити, і виконувати ту ж кількість програм», - сказав він.

Як зазначив гендиректор, «Домом Москви в Севастополі» цього року проведено 141 захід різного спрямування - соціально-культурних, спортивних, економічних, політичних, доброчинних.

Він також стверджує, що «Дім Москви є бюджетотвірним підприємством: за 2010 рік до міського і державного бюджетів, пенсійного фонду нами сплачено понад 1 млн. грн.».

За словами керівника, колектив «Дому Москви» наступного року має намір і далі розвивати в Севастополі програми уряду Москви, діючи на принципах самофінансування, в тих напрямках, які вже стали традиційними, - культура, спорт, освіта, економіка. «Для розвитку необхідний рух, і ми до цього готові», - сказав він.

СТРУЧКОВ додав, що, очевидно, на самофінансування перейдуть і інші подібні установи, відкриті раніше російською столицею в інших країнах СНД.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Московський культурно-діловий центр «дім Москви» в Севастополі» створено 10 квітня 2006 року на виконання розпорядження Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків уряду Москви. Засновником МКДЦ є Державне унітарне підприємство «Московський центр міжнародної співпраці».

Умови створення і функціонування «Домів Москви» визначені в «Концепції створення Домів Москви за кордоном», затвердженій у 2003 році розпорядженням тодішнього мера Москви Юрія ЛУЖКОВА. Однією з умов функціонування ТзОВ «МКДЦ «дім Москви» в Севастополі» є його самофінансування.