Як українці називали дітей у 2010-ому

Імена Олександр, Анастасія та Софія найчастіше використовувалися при реєстрації дітей в Україні в 2010 році, повідомила прес-служба міністерства юстиції.

Ці імена не втрачають популярності в Україні щонайменше останні 10 років.

Протягом 2010 року майже такою ж популярністю, як імена-лідери, користувалися і такі жіночі імена: Марія, Ганна (Анна), Дар‘я (Дарина, Дарія), Вікторія, Поліна, Катерина Єлизавета, Аліна, Олександра, Кристина, Соломія.

Серед чоловічих імен при реєстрації дітей найчастіше обирали також імена Максим, Артем, Данило (Даніїл, Даніл), Микита (Никита), Владислав, Денис, Андрій, Дмитро, Кирило (Кирилл), Іван, Назар, Богдан.

Ці імена реєструвалися у переважній більшості регіонів України.

Загалом, крім перерахованих імен, популярними у 2010 році в Україні також були жіночі імена: Вероніка, Діана, Маргарита, Юлія, Ольга, Аріна, Тетяна, Кира, Яна, Єва, Марина, чоловічі імена: Богдан, Роман, Михайло, Єгор, Ярослав, Тимофій, Євген, Марк, Володимир, Сергій, Матвій, Гліб, Віталій, Давид, Юрій, Олексій, Тимур, Микола.