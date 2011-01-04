Легковик врізався в вантажівку в Криму - троє загиблих (фото)
19:14, 04 січня 2011Крым
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Аварія сталася через погану погоду
Троє людей загинули внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою у вівторок в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
«Славута» виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася у вантажівку «Мерседес».
Внаслідок аварії загинули водій і два пасажири легковика - чоловік і дівчина з Херсонщини.
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