Легковик врізався в вантажівку в Криму - троє загиблих (фото)

Троє людей загинули внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою у вівторок в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

«Славута» виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася у вантажівку «Мерседес».

Внаслідок аварії загинули водій і два пасажири легковика - чоловік і дівчина з Херсонщини.