Легковик врізався в вантажівку в Криму - троє загиблих (фото)

19:14, 04 січня 2011
Крым
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Аварія сталася через погану погоду

Троє людей загинули внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою у вівторок в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

«Славута» виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася у вантажівку «Мерседес».

Внаслідок аварії загинули водій і два пасажири легковика - чоловік і дівчина з Херсонщини.

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