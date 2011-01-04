Капспоруда для медиків побудована в Севастополі вперше з 1993 року

Новозбудоване відділення ендоваскулярної хірургії відкрито у севастопольській міській лікарні №1, на будівництво було витрачено близько 8 млн.грн. з міського бюджету, крім того, 3,5 млн. грн. було виділено на купівлю в Німеччині ангеографа.

Створений ангеографічний комплекс дасть змогу робити операції на серці при гострій коронарній недостатності, при гострому інфаркті міокарду. Прилад також дасть можливість робити операції на сонних артеріях, а надалі, після підготовки відповідного рівня фахівців, і операції на великих судинах. Крім того, операційна, в який буде розміщена лапароскопічна стійка, дасть змогу робити малоінвазивні операції без розрізів.

За твердженням керівництва лікарні, відкриття в місті відділення «Рентгененоваскулярної хірургії і мініінвазивних методик» дасть можливість значній кількості городян уникнути поїздок у консультаційні центри Києва і проводити необхідні заходи щодо діагностики і лікування кардіопатологій у Севастополі.

«Коли ми почнемо лікування в цьому корпусі, ми зможемо уникнути багатьох смертельних випадків, адже тут робитимуться найскладніші операції на судинах, що дасть змогу запобігати інфарктам, інсультам. В результаті вдасться врятувати від смерті близько 100 чоловік за рік... Збудоване відділення є першою капітальною спорудою, збудованою з 1993 року для медустанов, дозволяє здійснювати лікування хворих на новому європейському рівні», - сказав журналістам голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ.