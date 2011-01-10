Капітана буксира знайдено мертвим в водах Керчі
10:09, 10 січня 2011Крым
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"Бульбаш" належить поромній переправі
Співробітники міліції встановлюють обставини смерті підмінного капітана буксира «Бульбаш», тіло якого було знайдене в акваторії поромної переправи в Керчі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про подію надійшла до рятувальників від міліціонерів 8 січня.
«У воді на відстані 5-7 метрів від берега виявлено тіло чоловіка. Його витягнув екіпаж буксира «Доковец», - говориться в прес-релізі.
«Бульбаш» належить поромній переправі «Крим».
44-річний капітан жив у Керчі.
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