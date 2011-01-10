Прем`єр Криму вже працює

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ приступив до виконання обов`язків після тривалої хвороби і лікування.

«Він працює», - сказав УНІАН представник кримського уряду.

Кримський парламент 16 листопада 2010 року знову призначив головою уряду регіону ДЖАРТИ, який очолював Раду міністрів автономії з середини березня.

Після цього ДЖАРТИ, за його словами, була зроблена у німецькій клініці планова операція на шлунку.

За відсутності кримського прем`єра його обов`язки виконував перший заступник голови Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ.

Деякі засоби масової інформації активно мусували чутки про можливу відставку ДЖАРТИ.