Прем`єр Криму вже працює
12:07, 10 січня 2011Крым
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Після тривалої хвороби
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ приступив до виконання обов`язків після тривалої хвороби і лікування.
«Він працює», - сказав УНІАН представник кримського уряду.
Кримський парламент 16 листопада 2010 року знову призначив головою уряду регіону ДЖАРТИ, який очолював Раду міністрів автономії з середини березня.
Після цього ДЖАРТИ, за його словами, була зроблена у німецькій клініці планова операція на шлунку.
За відсутності кримського прем`єра його обов`язки виконував перший заступник голови Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ.
Деякі засоби масової інформації активно мусували чутки про можливу відставку ДЖАРТИ.
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