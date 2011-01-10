Порт Ялти "нагріли" на $425 тисяч
УБОЗ порушив справу
Управління боротьби з організованою злочинністю міліції Криму порушило кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння 3,4 млн. грн. грошових коштів державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт» у 2008-2009 роках, повідомила прес-служба кримської прокуратури.
Співробітники правоохоронних органів викрили трьох осіб, які заволоділи грошима держструктури.
«Подробиці ми повідомити не можемо, оскільки це може зашкодити слідству», - сказав УНІАН представник прокуратури.
Кримінальну справу порушено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Хід досудового слідства контролює прокуратура Криму.