Севастопольські діти, які зникли тиждень тому, досі не знайдені
17:13, 10 січня 2011Крым
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Міліція продовжує розшук...
Міліція продовжує розшукувати одинадцятирічну Тетяну МІЗІНУ і десятирічну Анастасію БАЛЯБІНУ, які зникли 4 січня в Севастополі.
Представник керівництва Ленінського райвідділу МВС в Севастополі повідомив УНІАН, що до пошуків залучені працівники всього гарнізону міліції. Дітей також шукають ініціативні групи городян.
Про зникнення дівчаток з описом прикмет постійно повідомляють місцеві телеканали і радіостанції, фотографії дітей також розміщені у багатьох друкованих і електронних ЗМІ регіону.
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