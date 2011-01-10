Севастопольські діти, які зникли тиждень тому, досі не знайдені

Міліція продовжує розшукувати одинадцятирічну Тетяну МІЗІНУ і десятирічну Анастасію БАЛЯБІНУ, які зникли 4 січня в Севастополі.

Представник керівництва Ленінського райвідділу МВС в Севастополі повідомив УНІАН, що до пошуків залучені працівники всього гарнізону міліції. Дітей також шукають ініціативні групи городян.

Про зникнення дівчаток з описом прикмет постійно повідомляють місцеві телеканали і радіостанції, фотографії дітей також розміщені у багатьох друкованих і електронних ЗМІ регіону.