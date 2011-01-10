Губернатор Севастополя виділятиме 15 хвилин на відповіді в блозі
20:00, 10 січня 2011Крым
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Є бажання спілкуватися напряму щодня
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ має намір вести блог і відповідати в Інтернеті на питання городян.
«Є у мене величезне бажання все ж таки вийти самому в Інтернет і перейти до спілкування з жителями міста напряму. Щодня відповідатиму на запитання, які хвилюють людей. Вже запланував, що 15 хвилин кожен день - відповіді на питання», - сказав він на брифінгу.
Спілкуватися з городянами САРАТОВ буде через сайт sevblog.com.
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