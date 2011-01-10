Губернатор Севастополя виділятиме 15 хвилин на відповіді в блозі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ має намір вести блог і відповідати в Інтернеті на питання городян.

«Є у мене величезне бажання все ж таки вийти самому в Інтернет і перейти до спілкування з жителями міста напряму. Щодня відповідатиму на запитання, які хвилюють людей. Вже запланував, що 15 хвилин кожен день - відповіді на питання», - сказав він на брифінгу.

Спілкуватися з городянами САРАТОВ буде через сайт sevblog.com.