Літні севастопольці активно користуються Інтернетом

Проникнення Інтернету в Севастополі становить близько 60%, повідомив директор комунального підприємства «Агенція економічного розвитку Севастополя» Ігор ЗДОР журналістам.

«На 130 тисяч домоволодінь на сьогодні майже 80 тисяч підключень до Інтернету, до різних інтернет-провайдерів. Тобто проникнення Інтернету - близько 60%. Севастополь в цьому відношенні випереджає інші міста. Якщо поглянути по укладених договорах по користувачах Інтернату, то і люди від 50 і старше також дуже активно користуються Інтернетом», - сказав він.

Голова Севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ повідомив, що на сесії міськради 18 січня планується прийняти програму інформатизації.

«Ми хотіли б серйозно поліпшити нашу роботу з точки зору використання комп`ютерів в спілкуванні з населенням по всіх питаннях, що хвилюють його. Там (у програмі) цілі пласти роботи, ми будемо дуже серйозно ними займатися, тому що чим більше ми зуміємо забезпечити людей інформацією, здобуттям довідок в комп`ютерному вигляді, тим краще буде людям», - сказав він.