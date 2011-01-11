Кіоски почали демонтувати на найбільшій площі Севастополя

Демонтаж торгівельних наметів розпочався у вівторок на найбільшій площі Севастополя - імені 50-річчя СРСР - для її подальшої реконструкції.

Хлібний кіоск зносили у присутності багаточисельних торговців ринку, влади, громадськості.

Процес демонтажу не супроводжувався акціями протесту, хоча наприкінці минулого року підприємці провели декілька протестних акцій біля будівлі адміністрації міста у зв`язку з запланованим знесенням наметів і павільйонов.

Голова Гагарінської райдержадміністрації Олександр ЧЕЛОМБІТКО повідомив, що роз`яснювальна робота з підприємницьким корпусом, який працює на площі, проводилася останні півроку, місця під торгівлю для них відведені в іншому місці.

За його інформацією, планується до знесення так званий ярмарок, де розміщено 35 наметів. «Потім забиратимуться порядка 5-6 стаціонарних павільйонів і будуть забиратися такі об`єкти як трейлери і інші пересувні форми. Тобто, ми переходимо від пояснень, що нам необхідно очищати площу, до конкретних справ», - сказав він.

ЧЕЛОМБІТКО заявив, що «згідно з угодою, підприємці повинні залишити площу до початку реконструкції».