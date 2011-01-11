Кримський прем`єр не збирається залишати крісло

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ заявляє, що не має наміру йти у відставку й найближчим часом збирається обговорити з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ свою подальшу роботу на посаді прем`єра автономії.

«Скептики говорили, що я йду, і відставка у мене найближчим часом, - я не хотів би навіть про це говорити. Я пов`язую свою долю з Кримом і кримчанами, хочу тут працювати й проявити себе як людина, як особистість, як професіонал своєї справи спільно з командою, спільно з кримчанами», - сказав ДЖАРТИ у вівторок журналістам у Сімферополі після відвідання підприємства «Кримтролейбус» - це був його перший візит після тривалої хвороби та інформації, що з`явилася в деяких ЗМІ, про можливу відставку.

«Я обговорюватиму (з ЯНУКОВИЧЕМ) подальшу роботу в Автономній Республіці Крим, які завдання стоять переді мною, перед Радою міністрів на 2011 рік у рамках стратегії (економічного та соціального розвитку регіону до 2020 року), яка була прийнята Верховною радою Криму. 2013 рік - у нас стабілізація, 2017 - ефективне зростання, 2020 рік, згідно зі стратегією, «Крим - перлина України», і я хотів би ці етапи пройти в Криму», - зазначив голова Кримського уряду.

ДЖАРТИ оцінив роботу заступників голови Радміну під час його відсутності на «п`ятірку» за п’ятибальною системою.

Парламент Криму 16 листопада 2010 року знову призначила головою уряду регіону ДЖАРТИ, який очолював Раду міністрів автономії з середини березня. Після цього ДЖАРТИ було зроблено операцію на шлунку в німецькій клініці. Прем`єр Криму вийшов на роботу 10 січня 2011 року.