Суд відхилив позов щодо ратифікації угоди про ЧФ РФ - УНП
Юрист піде до Конституційного cуду?
Вищий адміністративний суд України відхилив позов кримського юриста Костянтина КУЛАКА, який вимагав визнати незаконною процедуру ратифікації Верховною Радою угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму до 2042 року, повідомила прес-служба Української народної партії.
«Суд намагався з’ясувати насамперед навіщо і за чиїм замовленням діє позивач, а не власне суть справи», - розповів позивач.
КУЛАК не виключає, що готуватиме чергове звернення до Конституційного cуду.
40-річний юрист з Феодосії 5 травня подав до суду адміністративний позов про визнання протиправними дії депутатів Верховної Ради України в ході пленарного засідання 27 квітня 2010 року, коли відбувалась ратифікація угоди.
Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 травня, якою позовну заяву було залишено без руху, КУЛАК оскаржив у Київському апеляційному адміністративному суді. 29 липня суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу і зобов’язав Окружний адмінсуд Києва прийняти позов до розгляду, але той 6 вересня передав справу до ВАСУ.