Суд відхилив позов щодо ратифікації угоди про ЧФ РФ - УНП

Вищий адміністративний суд України відхилив позов кримського юриста Костянтина КУЛАКА, який вимагав визнати незаконною процедуру ратифікації Верховною Радою угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму до 2042 року, повідомила прес-служба Української народної партії.

«Суд намагався з’ясувати насамперед навіщо і за чиїм замовленням діє позивач, а не власне суть справи», - розповів позивач.

КУЛАК не виключає, що готуватиме чергове звернення до Конституційного cуду.

40-річний юрист з Феодосії 5 травня подав до суду адміністративний позов про визнання протиправними дії депутатів Верховної Ради України в ході пленарного засідання 27 квітня 2010 року, коли відбувалась ратифікація угоди.

Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 травня, якою позовну заяву було залишено без руху, КУЛАК оскаржив у Київському апеляційному адміністративному суді. 29 липня суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу і зобов’язав Окружний адмінсуд Києва прийняти позов до розгляду, але той 6 вересня передав справу до ВАСУ.