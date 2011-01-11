Прокуратура намагається повернути "Масандрі" золотий гектар

Прокуратура пред`явила позов до Господарського суду Криму про визнання недійсними рішень Ялтинської міської ради, якими державному виноробному підприємству «Лівадія», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра», припинено право користування земельною ділянкою площею 0,8 га на південному березі.

Рішення про передачу землі міськрада приймала в 2007 і 2008 роках, повідомила прес-служба прокуратури.

Майже гектар землі сільськогосподарського призначення перейшов у користування комерційної структурі під житлову забудову.

«Позовні вимоги прокуратури мотивовані відсутністю у місцевої ради правових підстав для вилучення земельної ділянки і зміни її цільового призначення», - говориться в прес-релізі.