У Криму підроблюють соду

Співробітники міліції ліквідували підпільний цех з виробництва соди, яка не відповідала стандартам, в місті Саки на заході Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС, не уточнивши дату операції.

Виробництво фальсифікованої продукції проходило в гаражі. Приватний підприємець використовував чужий торгівельний знак - CS Crimsoda.

«Під час обшуку було вилучено 5900 паків готової продукції, 40 мішків з содою, 27 мішків з сіллю і більше 300 екземплярів поліграфічної продукції для упаковки соди, - на суму понад 50 тисяч гривень», - мовиться в прес-релізі.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи проти підприємця за організацію підпільного виробництва і незаконне використання фірмового знаку.

Міліція встановлює пункти постачання сировини і «точки» збуту фальсифікату.