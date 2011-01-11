У Криму підроблюють соду

16:32, 11 січня 2011
Крым
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Підпільний цех хімічив в гаражі

Співробітники міліції ліквідували підпільний цех з виробництва соди, яка не відповідала стандартам, в місті Саки на заході Криму, повідомила прес-служба кримського управління МВС, не уточнивши дату операції. 

Виробництво фальсифікованої продукції проходило в гаражі. Приватний підприємець використовував чужий торгівельний знак - CS Crimsoda.  

«Під час обшуку було вилучено 5900 паків готової продукції, 40 мішків з содою, 27 мішків з сіллю і більше 300 екземплярів поліграфічної продукції для упаковки соди, - на суму понад 50 тисяч гривень», - мовиться в прес-релізі. 

Вирішується питання про порушення кримінальної справи проти підприємця за організацію підпільного виробництва і незаконне використання фірмового знаку. 

Міліція встановлює пункти постачання сировини і «точки» збуту фальсифікату.

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