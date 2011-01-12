Вчені спростовують інформацію про виявлення акули-монстра в Криму

Учені Інституту біології південних морів Національної академії наук України категорично спростовують інформацію про впіймання біля Севастополя «акули-мутанта» і висловлюють стурбованість у зв`язку з безперервною появою в ЗМІ публікацій на цю тему.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора ИнБПМ НАНУ по науковій роботі Олександр БОЛТАЧОВ, «незвичайна акула», або «акула-мутант», «акула-гоблін» і так далі - вид, що вкрай рідко зустрічається, - акула-домовик, або акула-носоріг, яка мешкає на великих глибинах (від 200 до 1500 метрів), і, головне, не в Чорному морі, а, переважно, в Тихому океані.

За оцінкою вченого, «робота рибалок, що зловили цю рибу, й показана одним із російських телеканалів і «розтиражована» багатьма ЗМІ, проводилася не в Чорному морі. Тому що в Чорному морі такі трали зараз не застосовують, це типові донні трали, які використовуються на Далекому Сході Росії».

Як додав БОЛТАЧОВ, «крім акули-домовика, на палубі траулера була досить велика риба, яка становила основу улову, і явно не є чорноморською, оскільки біля Криму основними промисловими видами є дрібні види: чорноморський шпрот (кілька), рідше - хамса. Моє твердження: ці зйомки зроблені ще на початку листопада минулого року не в Чорному морі». Проте, сказав він, «ось уже майже протягом двох із половиною місяців, майже щодня до нас надходять дзвінки від приватних і офіційних осіб, інспекцій тощо з проханням підтвердити або спростувати інформацію, що з`являється в пресі».

Як зазначив учений, «навіть за особливостями своєї біології ця акула не могла опинитися в Чорному морі: тут невідповідні для неї умови проживання - низький рівень солоності й достатньо малі глибини, до того ж, присутній сірчановодневий шар».

Більш того, додав БОЛТАЧОВ, «вона не є небезпечною, тому що, по-перше, мешкає на великих глибинах, а по-друге, не досягає великих розмірів, схожа на чорноморський катран». Як сказав учений, «більшість таких акул були виловлені саме на Далекому Сході Росії. Вперше вона була зареєстрована в кінці 19-го століття, і до цього часу всього було виловлено менше 50 екземплярів. Це унікальна, реліктова акула, що зустрічається вкрай рідко».

За словами заступника директора, йому «незрозуміло, для чого піднімається весь цей «галас» навколо Севастополя». Як додав він, «це не перший подібний випадок. У недавньому минулому писали про нібито масову загибель дельфінів у районі Севастополя, що, насправді, також не відповідало дійсності. Писали про якісь небезпечні червоні водорості тощо». Загалом, зазначив учений, «часто деякі ЗМІ без наявності об`єктивних фактів намагаються нагнітати напруженість навколо кримських пляжів, нашого півострова. І це викликає обгрунтоване занепокоєння у керівництва нашого інституту».

БОЛТАЧОВ також звернув увагу, що Чорне море є найблагополучнішим щодо небезпечних для людини мешканців морів, а у поєднанні з низькою солоністю і прекрасною природою є ідеальним регіоном для рекреації. Безумовно, необхідно навести порядок на березі, пляжах і прибережній морській зоні, й припинити «гарячі сенсації».

Він додав, що у ИнБПМ висловлюють надію, що подібні «сенсаційні», неперевірені інформації надалі не з`являтимуться в пресі: «Ми цим дуже стурбовані, й просимо журналістів все-таки давати ту інформацію, яка виходить безпосередньо від учених».