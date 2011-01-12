Робочий загинув на заводі в Криму

Порушення правил безпеки праці

Житель Криму загинув у Сімферополі, потрапивши під шестерні верстата при роботі в цеху з формування кормів на підприємстві «Сімферопольський ремонтно-механічний завод» через порушення правил безпеки праці, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників увечері 11 січня. Робочому було 52 роки. На місце події виїжджали співробітники міліції та прокуратури.

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