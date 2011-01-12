Суд відібрав у Бандери звання героя

Суд визнав недійсним указ часів президентства Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання "Герой України", повідомила прес-служба президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Указ президента України Віктора ЮЩЕНКА №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Бандері звання Герой України" рішенням суду визнаний недійсним", - йдеться в повідомленні.

Донецький окружний адміністративний суд у квітні 2010 року визнав незаконним і скасував указ ЮЩЕНКА про присвоєння Бандері звання героя. Деякі політики та представники громадськості оскаржували це рішення.

Донецький апеляційний адміністративний суд у червні 2010 року залишив без задоволення всі 23 апеляційні скарги.

Пізніше присвоєння звання Бандері відстоювали вже у Вищому адміністративному суді України.