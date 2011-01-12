Янукович замінив свого представника в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив постійним представником глави держави у Криму Володимира ЯЦУБУ, звільнивши з посади виконуючого обов`язки постпреда Віктора ПЛАКІДУ, йдеться в указах, розміщених на офіційному сайті президента.

Крім того, ЯНУКОВИЧ своїми розпорядженнями призначив ПЛАКІДУ першим заступником постійного представника президента в Криму, звільнивши з цієї посади Володимира КАЗАРІНА.

"Відповідно до статті 31 закону України "Про державну службу" прийняти відставку першого заступника постійного представника президента України в Автономній республіці Крим КАЗАРІНА", - йдеться в документі.

ЯЦУБА до початку грудня 2010 року працював міністром регіонального розвитку і будівництва України в уряді Миколи АЗАРОВА.

ПЛАКІДА працював в.о. постійного представника президента у Криму з середини жовтня 2010 року. З червня 2006 року по березень 2010-го він був головою Ради міністрів автономії.