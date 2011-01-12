Вантажівка з 20 тоннами скла перекинулася в Криму

Вантажний автомобіль з 20 тоннами скла, який прямував з Миколаєва до Сімферополя, перекинувся в середу в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

За попередньою версією, водій МАЗу на повороті не впорався з управлінням і допустив перекидання причепа і тягача.

Унаслідок дорожньої аварії в Сімферопольському районі півострова ніхто не постраждав.

Співробітники МНС за допомогою крана і тягача звільнили проїжджу частину для проїзду транспорту.