Посадовці незаконно віддали кримську оздоровницю іноземцям
18:13, 12 січня 2011Крым
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Порушено справу. Через 7 років
Прокуратура порушила кримінальну справу через передачу у постійне користування іноземному підприємству лікувально-оздоровчого комплексу в Криму, який за законом є власністю України, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.
Ринкова вартість будівель і споруд оздоровчої установи «Лісова поляна» становлять понад 4 млн. грн.
Справу порушено за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кіровської райдержадміністрації Криму при оформленні права власності на комплекс сім років тому.
Ведеться слідство.
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