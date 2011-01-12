Янукович знайшов роботу для свого екс-представника в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ першим заступником постійного представника глави держави в Криму, звільнивши з цієї посади Володимира КАЗАРІНА, йдеться в розпорядженнях на сайті президента.

"Відповідно до статті 31 закону України "Про державну службу" прийняти відставку першого заступника постійного представника президента України в Автономній республіці Крим КАЗАРІНА", - мовиться в документі.

Раніше в середу ЯНУКОВИЧ призначив своїм представником в автономії Володимира ЯЦУБУ, звільнивши ПЛАКІДУ з посади виконуючого обов`язки постпреда.