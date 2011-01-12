Прем`єр Криму: постпред Януковича допоможе розвитку регіону

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає, що призначення Володимира ЯЦУБИ постійним представником президента України в автономії сприятиме вирішенню соціально-економічних проблем регіону, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ у черговий раз підтвердив свою особливу увагу до проблем розвитку автономії, призначивши Володимира ЯЦУБУ постійним представником президента України в Криму. Володимир Григорович є досвідченим державником і управлінцем, і вибір президента, безумовно, сприятиме ще ефективнішому вирішенню соціально-економічних питань Криму», - сказав кримський прем`єр.

Радмін Криму також повідомив, що ЯНУКОВИЧ і ДЖАРТИ обговорили перспективи економічного розвитку автономії.

«У ході спілкування Віктор ЯНУКОВИЧ приділив особливу увагу питанню виконання дохідної частини бюджету АРК на 2011 рік», - йдеться у прес-релізі.

Президент в середу призначив своїм постійним представником у Криму ЯЦУБУ, звільнивши Віктора ПЛАКІДУ з посади виконуючого обов`язки постпреда.

При цьому ЯНУКОВИЧ призначив ПЛАКІДУ першим заступником представника президента в Криму, звільнивши з цієї посади Володимира КАЗАРІНА.

ЯЦУБА з березня по грудень 2010 року працював міністром регіонального розвитку і будівництва України в уряді Миколи АЗАРОВА. Урядовець втратив посаду через реорганізацію міністерства. Йому 63 роки. Народився у Дніпропетровську.